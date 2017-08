Presunto homicida se declara inocente

Cd. Victoria, Tam.

La primera audiencia pública en torno al juicio por homicidio en agravio de María Pilar Garrido Santamans se prolongó por espacio de más de 15 horas dando inicio a las 17:30 horas del martes y finalizando a los 9 horas de este miércoles, el esposo de la ciudadana española que fue presentado en calidad de acusado se declaró inocente de todos los cargos, no obstante, habrá de permanecer bajo reclusión en el Centro Estatal de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria.

Lo anterior lo manifestó el abogado defensor de Jorge ‘N’, Martín Lozano Méndez, “se encuentra recluido en un área específica que es para quienes están en medida cautelar, diferente y aparte de los que están procesados por otro tipo de delitos y los que están cumpliendo una sentencia”.

Cabe mencionar que Jorge ‘N’ fue aprehendido el martes al existir una orden en su contra como probable responsable del homicidio de su esposa desaparecida el pasado 2 de julio, durante la audiencia la fiscalía solicitó al juez un plazo de 5 meses para continuar con las investigaciones y la presentación de evidencias, “sin embargo no le precisó qué actos de investigación va a llevar a cabo y eso es muy importante y es muy necesario para que el juez conceda el plazo”.

Lozano Méndez mencionó que el plazo fue de 3 meses pero pudiera tener una prórroga de 3 meses más no obstante el juicio pudiera prolongarse por un plazo aún indefinido, “eventualmente puede venir resolución que anule lo que hoy se resolvió de vinculación a proceso”, durante la audiencia el abogado defensor consideró que la fiscalía careció de motivación para acusar a su defendido por lo cual habrá de tener que soportar sus acusaciones con evidencias ante el juez.

De manera paralela la defensa llevará a cabo su propia investigación del caso, “no tenemos causa de muerte, es bien importante, y ellos le achacan a mi cliente que él es el responsable de esa muerte, sin embargo el Ministerio Público hasta este momento no ha logrado saber cuál es la causa de la muerte, y está haciendo una hipótesis a través de un perito en antropología”.

El abogado defensor comentó que el médico legista quien practicó la necropsia dijo que no se encontraron lesiones en los restos óseos por lo cual no pudo determinar las causas ni el momento o el lugar de la muerte de Pilar Garrido, en este sentido apuntó que la fiscalía señala que la asfixia mecánica por estrangulamiento probablemente fue ocasionada con objeto romo mientras que el fiscal dijo que fueron usadas las manos y brazos, “eso no es un objeto romo, además tiene fractura de la región occipital, eso no se puede ocasionar con las manos ni con los brazos”.

Finalmente recalcó que la fiscalía no cuenta con un móvil para vincular a su defendido como probable responsable del homicidio de su esposa Pilar Garrido Santamans, “pero además no saben de qué murió la persona, eso es relevante, cuando una persona fallece el hecho de que esté muerta, que esté sin vida no significa que sea delito, no significa que sea un homicidio porque hay causas no violentas”.

