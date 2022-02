Presumirá Verstappen el ´1´ en su auto en 2022

Luego de quedarse con el campeonato el año pasado, el volante de Red Bull no desea volver al número 33 (dígitos que usó antes de ser monarca de la máxima categoría del automovilismo) en 2023, así que nuevamente peleará por el título.

"¿Con qué frecuencia tienes la oportunidad de cambiar de número? Además, el 1 es el mejor número que existe. Así que fue una decisión bastante fácil para mí conducir con el número 1.

"¡Y espero que el 33 no vuelva a estar en el coche el año que viene!", comentó el neerlandés al portal Racing News 365.

Antes de volver a las pistas del Gran Circo, Max retó a Franky Zorn a derrapar en la nieve en Austria, a bordo del RB8 y luciendo en su casco y en la parte delantera del auto el número 1.

Durante la vacaciones, Verstappen pasó tiempo con la familia, entrenando en el simulador, y realizando actividad física para mantenerse en forma.

"Me lo pasé bien con la familia y los amigos y simplemente pasé algo de tiempo en casa. Mientras tanto, por supuesto, me estoy preparando para la nueva temporada. Todavía no me he implicado demasiado, pero estoy entrenando dos veces al día.

Lo hago en casa o salgo a correr fuera. Entre esos periodos paso algo de tiempo con la familia y en el simulador", finalizó.