Presumen Verstappen y Hamilton tranquilidad

"Yo también me siento más preparado y con más experiencia que cuando llegué a la Fórmula Uno. Y no, no creo que eso haga mucha diferencia".

Por su parte, el británico de Mercedes aseguró que se siente más relajado de lo que había estado durante una pelea por el título Fórmula Uno, además de que consideró que, de conseguirlo, el de este año será el título más significativo en su carrera deportiva, por lo parejo de la competencia.

"Ha sido la batalla más dura que nuestro deporte haya visto en mucho, mucho, tiempo, además de la más retadora", dijo el siete veces campeón de la F1.

Verstappen es el único piloto que se podría llevar la corona este fin de semana en Arabia Saudita con la victoria y la vuelta más rápida y con Hamilton llegando en sexto o peor.