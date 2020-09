Presumen 'Potrillo' y Mon su amor por México

Enamorada de México, donde radica desde hace 13 años, la chilena Mon Laferte ya prepara el lanzamiento de su siguiente álbum, en el cual mostrará todo su cariño y respeto hacia la cultura nacional, que la ha recibido con los brazos abiertos.

Con su primer sencillo, "Que se Sepa Nuestro Amor", decidió adentrarse de lleno a la música regional.

Para ello, hizo mancuerna junto a un estandarte del género, Alejandro Fernández, con quien conjunta toda la pasión y folclor que la canción encierra.

"Nunca me pasó por la cabeza cantar con Alejandro, es un artista que considero de los mejores con su interpretación, es una escuela en su forma de cantar. Pero mi compañía disquera me lo propuso y dije: '¡Por supuesto que quiero cantar con él!'.

"Él escuchó la canción, le encantó y para mí fue una gran sorpresa y un gran regalo, porque, además, el tema es muy mexicano, así que tener la bendición de contar con un artista como él es para mi todo un lujo. Siento que me reciben en la música mexicana con alfombra roja", compartió Laferte en entrevista.

El video, que se estrenará este jueves a las 19:00 horas, es un guiño al cine de la llamada Época de Oro y muestra a los cantantes vestidos con trajes típicos dentro de una producción a blanco y negro, rodeados de paisajes como una hacienda, un lago y una iglesia.

"Soy muy fan del cine de Oro, crecí viendo todas estas películas con mi abuela, porque a Chile llegó mucho de toda la cultura y tradición de México en el cine y por eso surge la idea. Era hablar de la tradición de lo más bello de la cultura mexicana, del cine, de la música y traerlo al hoy", explicó la artista de 37 años.

Además del reto de construir visuales que funcionaran como un viaje en el tiempo, Laferte y el "Potrillo" tuvieron que ingeniárselas para rescatar todo este mundo en medio de la cuarentena.

"Tratamos de hacerlo lo mejor posible, nos agarró en plena pandemia, entonces nos tocó con una producción reducida, pero creo que hicimos un gran trabajo.

"Fue grabado en una hacienda que tenemos a dos minutos del rancho de mi papá y quedó muy original. Además, lo hicimos con un mariachi aquí de Guadalajara que es de puras mujeres, entonces está muy bonito, muy interesante y me gustó muchísimo", agregó Fernández.

Como es costumbre dentro de las temáticas del género regional, el amor es el platillo principal en la canción, y ambos intérpretes quisieron celebrarlo a plenitud.

"Que se sepa nuestro amor en un sentido general. E amor no debiese ser un tema para ocultarlo, se tiene que gritar a los cuatro vientos, todo tipo de amor. Creo que siempre que tú no le hagas daño a otra persona no tienes por qué estar escondiéndote de nada.

"Y creo que es muy importante y tan urgente ponerlo en la mesa, que por eso me pareció que era la canción necesaria para comenzar esta nueva etapa de mi carrera música", expresó Laferte emocionada.