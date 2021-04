Presumen militares apoyos sociales en veda electoral

El Secretario de la Defensa reconoció que el programa de entrega de enseres a damnificados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas fue suspendido por las restricciones de la contienda electoral.

Sin embargo, presentó una lámina con la información de los "paquetes" que ya fueron repartidos entre la población hasta el último día de marzo.

"Programa de distribución de 192 mil 824 paquetes de enseres domésticos. Se entregaron 9 mil 391 paquetes del 21 de marzo al 31 de marzo del 2021, en el municipio de Centro, Tabasco, acumulando un total de 75 mil 998", refiere el documento presentado en la pantalla del salón Tesorería, en Palacio Nacional.

"La entrega de paquetes domésticos para los ciudadanos que resultaron afectados en las inundaciones de Chiapas y Tabasco, ahorita lo mantenemos parado porque está la veda electoral, pero esto es lo que se pudo entregar o lo que se ha entregado en todo este periodo desde el inicio, los 75 mil 998", expresó el Secretario.

En tanto, el Comandante de la Guardia Nacional informó sobre el número de personas que se beneficiaron de cuatro Programas de Bienestar que han requerido del apoyo de esa corporación.

En el listado "Apoyos de seguridad para la dispersión de diversos programas sociales" refirió que proporcionaron 8 mil 718 apoyos, para un total de mil 915 comunidades.

Además, citó el número de personas que se beneficiaron por cada uno de los programas: Pensión para Adultos Mayores, 296 mil; Pensión para Personas con Discapacidad, 39 mil 255; Becas 'Benito Juárez', 66 mil 247, y Bienestar para Niños y Niñas de Madres Trabajadoras, 2 mil 66.

El lunes pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Presidencia 'bajar' la conferencia matutina del 16 de abril, en respuesta a una queja presentada por el PRD, ya que López Obrador presentó un informe sobre los apoyos sociales entregados en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

"Se le ordena al Presidente elimine o modifique las publicaciones que contienen la conferencia del 16 de abril de dos vínculos de Facebook y uno de YouTube; así como a la Coordinación de Comunicación Social que en el mismo plazo elimine dicho contenido de las redes sociales y plataformas del Presidente y del Gobierno de México", resolvió.

Presidencia acató la resolución y eliminó de sus canales y cuentas de redes sociales el video de esa conferencia.

Ayer, el Mandatario consideró que "bajar" sus conferencias podría constituir un golpe de Estado técnico y defendió su derecho a expresarse con libertad.

"No podrían hacerlo porque es mi derecho de manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición, de cualquier reglamento, no, imagínense, sería un golpe de Estado técnico. ¿Qué les molesta más a los del partido conservador? Que podamos informar en las mañaneras. Si no (se hicieran las conferencias) nos rodearían, nos cercan, y toda la campaña sería lo único que prevaleciera", expuso.