Presumen Leones sus trofeos

Los Leones Reynosa regresaron a casa con cuatro gigantescos trofeos, luego de cumplir con una destacada participación dentro del evento "The Magical Championship Of The World" que se desarrolló en Puerto Vallarta, Jalisco.

Este grupo de porristas aceptó el reto de competir en uno de los eventos de cheer & dance más importantes de México y América Latina.

Se trata de niñas, niños y jovencitas, quienes llevan años entrenando en esta espectacular disciplina bajo la supervisión del entrenador Cristian Franco.

Los Leones lograron el segundo lugar en la categoría Pewee Nivel 3, también el tercer lugar en la categoría Mini Cheer Nivel 2 y otro tercer sitio en la categoría Pewee Nivel 2 en la cual se enfrentaron ante equipos de Canadá y Estados Unidos.

En la rama del Dance, participaron en la categoría Jazz Pewee Novatos, finalizando en el segundo lugar y por primera vez subieron al escenario en Hip Hop Pewee.

El entrenador y padres de familia felicitaron especialmente a los alumnos que participaron de manera individual y en dúos; Renata, Issac y Chelsy (Solistas) Katya y Cristofer, Jimena y Alondra (Dúos)

Los Leones Reynosa se siguen preparando para próximas competencias.

Los entrenamientos se realizan en el Polideportivo Reynosa los lunes, miércoles y viernes para porristas de las 19:30 a las 20:30 horas, para gimnasia trabajan los martes y jueves de 15:30 a 18:30 horas.