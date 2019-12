Presumen fue crimen pasional

Edinburg, Tx.- Todo apunta a que el triple homicidio y suicidio ocurrido en la ciudad de Edinburg la semana pasada, fue un crimen pasional, a raíz de un triángulo amoroso en el que madre e hija sostenían relaciones sexuales con el mismo sujeto.

La tarde de este miércoles, César Torres, jefe de Policía de la ciudad de Edinburg, dio a conocer que al parecer todo derivó de la intención de la jovencita de 19 años de edad, Rebeca Lee Cantú, de denunciar abuso sexual del novio de su madre, Saúl Ramón Ávila, de 57 años de edad, con quien sostenía relaciones desde hacía ya cinco años, con el consentimiento de Magdalena Andrade Cantú, de 48 años, mientras que el enfermero, Aaron Cortéz, de 30, habría sido víctima inocente.

Indicios

Según lo señalado, el 6 de diciembre pasado, alrededor del medio día, Rebecca se presentó en el departamento de Policía con la intención de poner una denuncia por abuso sexual, pero ésta no se concretó de manera oficial, por lo que las autoridades le solicitaron que regresara a la estación para completar el trámite, y en primera instancia dijo que quería desistir, aunque después accedió a regresar, lo cual nunca pasó.

Sábado y domingo no se tuvieron noticias de la joven y fue hasta el lunes que las autoridades le estuvieron llamando, pero ella no contestaba, y no podían dejarle mensaje porque no había espacio en el buzón telefónico de la jovencita para hacerlo.

Macabro hallazgo

Fue el martes 10 de diciembre, minutos antes de las 7:00 horas, que una enfermera habló para denunciar el hallazgo de los cuerpos de tres personas, en el departamento 5 del complejo localizado en el 301 de la calle Kuhn, donde ella debería cubrir el turno matutino del cuidado de un menor, por lo que al lugar se trasladaron elementos de la Policía local.

Al ingresar al domicilio, al pié de las escaleras, fue localizado el cuerpo sin vida de Rebecca, la cual presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza y una puñalada en el cuello. En el segundo piso del departamento, en el baño, el cuerpo de Aaron Cortéz, un enfermero que cuidaba por las noches al hijo de tres años de edad de Rebecca y Saúl, abatido a balazos en la cabeza y el cuello.

En una de las recámaras se encontraba el cuerpo de Saúl Ramón Ávila, con un disparo en el pecho, que él mismo se habría inflingido, y un arma calibre .45.

Mientras tanto, en otra de las recámaras, fue encontrado sano y salvo el menor, quien al parecer tiene una condición médica, por lo que requería el cuidado de enfermeros las 24 horas al día.

La investigación se encontraba en pleno y a media mañana, durante la inspección del cuarto de lavado del complejo departamental, fue encontrado el cuerpo de Magdalena, con heridas de arma blanca en el cuello, cubierta con unas sábanas, por lo que al final de la investigación se determinó que Ávila asesinó a Rebecca, Aaron y a Magdalena, para posteriormente quitarse la vida.

PRUEBAS DE ADN

Eran padres biológicos del menor

El jefe Torres señaló que se llevaron a cabo pruebas de ADN, con lo que se corroboró que Rebecca y Saúl eran los padres biológicos del menor de tres años de edad.

Así mismo, se dijo que al parecer la relación entre Saúl, Rebecca y Magdalena, comenzó en 2014, cuando la jovencita tenía 14 años de edad, y que desde un inicio Magdalena sabía de la relación de su novio con su hija y estaba de acuerdo en ella.

Las autoridades señalaron que nunca hubo un reporte previo de violencia doméstica que involucrara a alguna de las partes y que al cuestionar a los vecinos ninguno dijo haber escuchado disparos, solo algunos señalaron haber escuchado ruidos que pudieron haber sido de una discusión pero ninguno de ellos consideró la necesidad de hablar a las autoridades.

Triángulo amoroso desencadenó crimen pasional en Edinburg.