Presume Trump apoyo de Guardia Nacional en frontera

El Presidente Donald Trump presumió el apoyo que la Guardia Nacional de México realizará en su frontera sur para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos, luego que ambos países llegaran a un acuerdo ayer para evitar aranceles a productos mexicanos.

"Esto va a ser un gran acuerdo porque México utilizará sus fuertes leyes de migración. Un cambio de juego. La gente ya no será liberada en EU. Además de los 6 mil soldados en su frontera sur. Actualmente hay pocos", escribió Trump en su cuenta de Twitter citando a Brandon Judd, Consejero Nacional de la Patrulla Fronteriza.



"México se esforzará mucho, y si lo logran, ¡este será un acuerdo muy exitoso tanto para EU como para México", agregó el Mandatario en otro tuit.



Además, el Presidente estadounidense destacó que México acordó "comprar inmediatamente" grandes cantidades de productos agrícolas de EU como parte del acuerdo.



Después de tres días de extensas negociaciones, México y EU lograron ayer un acuerdo en materia migratoria para evitar la imposición de un arancel de 5 por ciento con el que amenazó Trump en días pasados y que tenía previsto implementar a partir del lunes 10 de junio.



Como parte del acuerdo, el Gobierno mexicano aceptó desplegar de inmediato a 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala.



Además, el País cedió a la expansión del programa de devolución de solicitantes de asilo en territorio mexicano, obligándose a albergar a personas que busquen asilo en EU durante el tiempo que dure su trámite.



Los compromisos deberán surtir efecto en menos de 90 días o de lo contrario harán una revisión para tomar nuevas acciones.

