Presume sus curvas

Monterrey, Nuevo León.-

Como buena latina, Natti Natasha se siente orgullosa de sus curvas y le encanta presumirlas.

Aunque en las pasarelas predominan mujeres esbeltas, la cantante de "Sin Pijama", de 32 años, está a favor de las figuras más voluminosas, pero sanas.

La dominicana es disciplinada en su alimentación, incluso se declaró vegana al no consumir productos de origen animal.

"Las mujeres latinas o mejor dicho, las mujeres en general en el mundo, no deberíamos dejarnos llevar por un solo estereotipo de cuerpo. Dios nos dio lo que nos dio. Muy en particular, las latinas tenemos nuestras curvas y siento que deberíamos sentirnos orgullosas", comentó Natti.

La estrella de la música urbana dijo que así como está a favor de enseñar las curvas, también aboga por una vida saludable. Está convencida de que cuanto más segura de sí misma se sienta una mujer, eso habla bien de ella.

"Deberíamos sentirnos orgullosas también de nuestras raíces, de cómo nos vemos, porque tenemos algo muy particular. Siempre me cuido, lo mío es más un estilo de vida que hacerlo simplemente por una semana. Siento que es algo que todas deberíamos tomar en cuenta". El cambio, explicó, comienza adentro y se reflejará en el exterior. La idea es sentirse cómoda consigo misma y no pretender imitar los prototipos de mujeres que aparecen en las revistas.

"Soy vegana. No como carne, ni pescado. Cada quien su tema, esa es mi manera de cuidarme. El gimnasio también ayuda. Trato de hacer un poquito de todo, son cosas que he ido aprendiendo con el tiempo".