Presume su mejor momento

Después de un comienzo complicado de temporada, en el que tuvo poca actividad, el mediocampista mexicano Héctor Herrera dijo vivir su mejor momento en el Atlético de Madrid.

En la actualidad el estratega argentino Diego Simeone ha echado mano del jugador tijuanense en los recientes encuentros dentro del mediocampo y el seleccionado tricolor sin duda que ha aprovechado sus oportunidades con buenas actuaciones, como ante el Espanyol de Barcelona.

"Yo creo que estoy en el mejor momento dentro del Atlético de Madrid, porque he tenido más participación, más minutos", mencionó el mexicano, quien tiene 264 minutos disputados en la Liga de España y 124 en la Champions League.

Abundó: "Obviamente cuando no participas y no tienes actividad no sabes si estás en un buen momento o en un buen estado físico. Este momento es en el que he tenido más actividad con el equipo y se puede decir que es mi mejor momento".

En declaraciones para el portal del conjunto colchonero, "HH" subrayó la importancia de pensar partido a partido en la campaña, plan que ayudará al Atlético de Madrid en su lucha por los objetivos trazados.

"Tenemos que salir con la mentalidad ganadora, como siempre lo hemos hecho. El principal objetivo es el trabajo e ir partido a partido. Creo que eso nos hará estar bien e ir por buen camino hacia los objetivos planeados por el club y por el equipo".

Herrera valoró que "la clave de todos los triunfos y de todo equipo es el trabajo" y con esa idea ya piensan en el partido del próximo sábado contra el Granada.

"Tenemos que trabajar seriamente, concentrados y pensando ya en el partido contra el Granada. Hoy en día no hay rivales fáciles y el Granada es un equipo fuerte y complicado, que en casa es fuerte y ha sacado buenos resultados".