Presume ser obscenamente libre

Ciudad de México

En ocasión de la promoción de su más reciente sencillo “La ciudad liberada”, el cantautor argentino Fito Páez aseguró ser un hombre obscenamente libre.

“Soy un hombre obscenamente libre. Siempre hice lo que quise y, casualmente, me tienen miedo. Pero ser así no es un riesgo tan fuerte como estar en primera línea de guerra, en la trinchera con una bayoneta, eso sí es un riesgo”, afirmó.

SE DESNUDA

Luego de presentarse, el pasado fin de semana, en la 19 edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, que se llevó a cabo en el Foro Sol, el artista continúa en la Ciudad de México para hablar acerca de este álbum en el que aparece “desnudo” en la portada.

“Pusimos el cuerpo de mi novia María Eugenia Martínez Kolodziej con mi cara. Recuerdo que cuando Charly (García) vio la portada dijo: ‘Ché, qué buenas tetas tienes, qué buenas tetas te hiciste’”.

“La ciudad liberada” es el título. Es la parte de una frase que recoge de un texto del poeta y escritor argentino Néstor Perlongher, afamado en la década de los 70. Fue uno de los fundadores y referente principal del Frente de Liberación Homosexual en Argentina.

LA CIUDAD LIBERADA

“Él decía: ‘Vivir y amar en una ciudad liberada’. En una ciudad liberada la gente puede usar cualquier cosa. Es una ciudad en cuyas plazas explota el amor, de sexo desenfrenado; es decir, no entraría dentro del marco de la civilidad. Sería una ciudad bastante incorrecta, pero mucho muy divertida”.

Si bien, opina, todo esto sería una utopía, asegura que él todavía vive de utopías y la ciudad liberada es una de ellas.

“La ciudad liberada” tiene mucho de México, destacó Fito. Se trata de un país al que viene seguido, ya sea por trabajo, para visitar a los amigos o simplemente para descansar.

“En México me siento más liviano que si estuviera en casa, pues en casa me observan y me retan mucho. Aquí me consienten mucho más”, resaltó.

Apoya la causa

En ese sentido, al autor del emblemático tema “El amor después del amor”, también aplaudió que la sociedad, aquella a la que hasta cierto punto se le considera marginal como las comunidades transexuales, lésbicas o gays, hoy en día estén tomando visibilidad en todo el mundo al pelear por sus derechos.