Presume romance

El romance entre Miley Cyrus y Cody Simpson sigue creciendo; justo un día después de que Cody Simpson compartiera una foto besando a Cyrus, el músico subió un video con la también actriz en el que le canta "I love you more today than yesterday" (te amo hoy más que ayer), mientras ambos descansan en una cama.

Simpson compartió una selfie en blanco y negro en la que le da un beso a la intérprete de "We Can´t Stop" y "Malibu".

"Desayuno previo a natación, cortesía de la bebé", escribió el joven de 22 años.

La ex estrella de Disney ha sido criticada por iniciar un nuevo romance tan rápido después de romper con Kaitlynn Carter el mes pasado, y su separación de Liam Hemsworth en agosto.

La cantante de "Slide Away", de 26 años, reconoció que los fanáticos la conocen desde sus días en Disney, pero explicó que ahora es adulta.

"Ahora soy mayor y tomo decisiones como adulta conociendo la verdad / detalles / realidad. La gente sólo sabe lo que ve en internet", escribió.