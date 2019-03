Presume pancita en redes

Ciudad de México.

Alanis Morissette publicó una foto en blanco y negro en su cuenta de Instagram en la que se le puede ver su pancita de embarazada mientras canta con unos audífonos puestos.

La cantautora galardonada con el premio Grammy acompañó la imagen con la frase 'tantas noticias'.

Su representante confirmó a medios internacionales.

La canadiense de 44 años tiene un hijo, Ever Imre, de 8 años, y una hija, Onyx Solace, que cumple 3 en junio.

Sus éxitos incluyen 'Ironic', 'You Oughta Know', 'Thank U' y 'Hands Clean'.