Presume minicintura

Ciudad de México

Belinda sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una sexy fotografía en la que presume su figura.

La española naturalizada mexicana luce un conjunto sport que resalta sus curvas y su ejercitado abdomen.

En la instantánea posa frente al espejo mostrando una cintura esbelta.

Los comentarios divertidos no se hicieron esperar y los fans mencionaron cosas como "Ya se me quitó el hambre". "Ni se me antojaba tanto la torta de tamal". "Aquí es cuando me pregunto ¿vale la pena comer tacos?", se lee.