Presume Hamilton colección de autos

Mercedes Benz, McLaren, Zonda, Ferrari, Shelby, entre otras, son algunas de las tantas naves que el siete veces campeón de la Fórmula Uno tiene repartidos en sus dos estacionamientos exclusivos, ubicados en Mónaco y en Los Ángeles. El inglés les da a los constructores las especificaciones técnicas que debe de tener el vehículo, como por ejemplo con el Zonda 760.

"No sé nada de vino; no sé mucho de arte, pero de lo que sí sé es de autos y soy muy exigente con ellos", declaró al periódico The Sun.