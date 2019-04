Presume fotografía

Las Vegas, Nevada.

El actor Eugenio Derbez se encuentra en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, para promocionar la película ´live-action´ de Dora la Exploradora.

En el evento CinemaCon 2019 fue acompañado por Eva Longoria y Michael Peña para presentar ´Dora and the Lost City of Gold´.

Fue ahí mismo que compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto al elenco de la cinta.

Pero lo que Derbez destacó en la misma red social fue su encuentro con el actor Jim Carrey.

'Con el gran (no nada más por la estatura) Jim Carrey.'

"Mis dos cómicos favoritos juntos", "Dos de las personas que más me han hecho reír en mi vida", "Sería genial que hiciera una película juntos", fueron algunos de los comentarios que recibió en la instantánea.