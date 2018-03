Presume Emma Watson tatuaje contra el acoso

Cd. de México.- Emma Watson lució un tatuaje con la leyenda 'Times Up' en el antebrazo, en la fiesta de Vanity Fair de los Óscar y, aunque en redes se especula que parece temporal, lo más comentado fue la falta de una apóstrofe, publicó People.

La apóstrofe faltante tendría que ir entre la 'e' y la 's', ya que 'Time's Up' es la abreviación de 'Time is up' en inglés, sin embargo, eso no pareció importarle a la actriz quien lo enseñó para transmitir su mensaje contra el acoso y abuso en la industria del entretenimiento.

Para algunos internautas el error podría ser intencional ya que la plataforma Twitter, donde más se ha viralizado la frase, no permite utilizar apóstrofes dentro de las etiquetas, mejor conocidas como hashtags.

La actriz, de 27 años, recientemente donó un millón de libras (26 millones de pesos) a una campaña contra el acoso y su activismo feminista en redes es constante.