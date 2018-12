Presume delgada cintura

Gozando de una figura envidiable, la actriz Aracely Arámbula presumió su cintura de avispa en redes sociales por medio de una historia en su cuenta de Instagram donde presume su cinturón que le regaló María Victoria.

"La Chule" recibió un regalo anticipado de Navidad que consiste en un cinturón negro de doble hebilla que marcaba perfectamente su cintura, usando un camisón negro, encima de lo que parecía ser su pijama.

Incluso, al quitárselo, la actriz constató que mide poco más que el largo de su mano.

"Es un cinturón que me regaló mi queridísima María Victoria. Ella lo usó y justo me cerró, pero siento que se me van a cerrar las costillas", compartió la actriz ante sus más de dos millones de seguidores en redes sociales.

La fotografía se llenó rápidamente de comentarios de sus enamorados seguidores, quienes halagaron su tan definida cintura, la cual era casi del tamaño de su mano e incluso aseguran varios que ya se ha quitado costillas al igual que Thalía.

Aracely Arámbula demostró que a sus 43 años de edad es considerada una de las figuras públicas más candentes del espectáculo. Cabe destacar que la actriz y cantante se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pues además de su gran talento es impresionante su belleza.