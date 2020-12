Presume defectos

Demi Lovato aprovechó la Noche Buena para mostrar con orgullo sus estrías en Instagram, a las cuales colocó glitter, junto a un mensaje sobre la superación de la bulimia que padeció.

"Solía creer que la recuperación de un trastorno alimenticio no era real. Que todo el mundo fingía o recaía a puertas cerradas... Estoy tan agradecida que pueda decir por primera vez en mi vida que mi dietista me miró y me dijo: ´Así es como la recuperación del trastorno alimenticio se ve´.

"En honor a mi gratitud por el lugar en que estoy hoy, esta es una pequeña sesión que hice en cuarentena este verano", escribió la cantante.