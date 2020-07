¡Presume colección!

A los 11 años de edad Armando Hernández González recibió su primera bicicleta, una flamante Mongoose que sigue conservando en un lugar muy especial, donde todos la pueden ver pero nadie la puede tocar. Con el paso del tiempo su afición por este vehículo de dos ruedas fue creciendo a tal grado que hoy presume una colección que supera las 80 bicicletas.

Por el momento las exhibe en su taller ubicado en calle Privada Vergeles #210, Colonia Riberas de Rancho Grande, pero el buen "Mando", como le dicen sus cuates, sueña con crear el primer museo de la "bici" en Reynosa.

"Siempre me han apasionado las bicicletas, yo sigo pedaleando, con el tiempo me fui haciendo de más y más, la idea del museo la he platicado con algunas autoridades pero pues son puras promesas, por eso decidí mejor acomodarlas aquí en mi taller, pero si llega a darse la oportunidad yo estoy listo, a mi me gustaría que las pueda ver toda la gente, sobre todo los niños y que sea un museo gratuito", explicó.

"Aquí por lo pronto son bienvenidos, los que gusten trae a sus hijos aquí les enseñamos como se arma, como se restaura una bicicleta", agregó.

En su colección hay de todo, nuevas y viejitas, de montaña y de carreras, pero predominan las clásicas; las antiguas llamadas "balonas", esas en las que repartían el correo, hay triciclos y hasta una motorizada, pero sin duda la joya más preciada es una bicicleta de rueda alta fabricada en 1870.

"Esta de rueda grande me la regaló un tío hace tiempo, él la tenía arrumbada y cuando se enteró que comencé con la idea de un museo me la dio, es de 1870 y ésta no la suelto por nada, me la han querido comprar pero no se vende", afirmó.

Increíblemente gran parte de estas reliquias las ha sacado literalmente de la basura, las ha vuelto a la vida y eso hace que les tenga aún más aprecio.

"Algunas las he comprado en el fierro viejo, me las venden por kilo pero aquí las dejamos al cien, ¡no las tiren, aquí las revivimos!... me llegan sin rines, partidas a la mitad, como estén yo las restauro, si alguien tiene alguna de colección también se las compro", dijo.

Sus tesoros se han exhibido en algunos eventos pero le resulta complicado mover toda su colección, por eso insiste que tener un museo sería lo más adecuado.

A sus 54 años, Armando sigue pedaleando con la misma energía que lo hacía en aquella Mongoose, hace un par de años rodó hasta Monterrey en un recorrido que duró poco más de 8 horas y en diciembre planea su reto final con destino en la Ciudad de México.