Presume avances en la situación migratoria

Su primer viaje a la frontera estadounidense con México como líder en la respuesta del gobierno de Biden está siendo seguido atentamente por todas las partes.

Durante su visita a El Paso, Texas, Harris calificó la situación en la frontera como "difícil", y agregó que se necesita más trabajo, basado en una comprensión a fondo de por qué los migrantes abandonan sus hogares.

Harris se reunió con cinco niñas, de entre 9 y 16 años, que estuvieron detenidas en un centro de procesamiento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) después de cruzar la frontera, informó la Casa Blanca, y luego visitó el puerto de entrada Paso del Norte.

Hasta ahora, gran parte de la atención de Harris se ha centrado en lo que califica como las "causas de origen" de la migración, principalmente la pobreza, la delincuencia y la corrupción en Centroamérica.

El encuentro con las niñas migrantes le recordó que "este asunto no puede reducirse a una cuestión política", dijo la vicepresidenta.

"Estamos hablando de niños, estamos hablando de familias, estamos hablando de sufrimiento. Y tenemos que abordar el problema de manera reflexiva y eficaz", agregó.

Durante una reunión con organizaciones religiosas, así como proveedores de albergue y de servicios jurídicos, Harris indicó que ella y Biden "heredamos una situación difícil".

Pero sostuvo que "en cinco meses hemos logrado avances... Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero hemos logrado avances".

ARREMETEN EN SU CONTRA

La vicepresidenta ha sido criticada por miembros de ambos partidos por no haber hecho este viaje antes y por sus explicaciones poco claras del porqué.

"Venir siempre fue el plan y creo que vamos a tener un día muy productivo", dijo tras llegar a El Paso.

Los republicanos han aprovechado la ausencia de Harris y de Biden en la zona de la frontera sur para acusar al gobierno de ser indiferentes a la seguridad fronteriza, buscando revivir una potente arma política contra los demócratas de cara a las elecciones de 2022. En vista de que el expresidente Donald Trump visitará la zona menos de una semana después que Harris, los republicanos seguirán atentamente la visita de la vicepresidenta en busca de razones para lanzarle más ataques.

Otros funcionarios del gobierno han realizado múltiples visitas a la frontera con México, pero la ausencia de Biden y Harris ha dejado a muchos demócratas temiendo que el daño ya esté hecho. Existe preocupación de que el gobierno de Biden haya cedido el debate de la seguridad fronteriza a los republicanos.

HABLA HENRY CUÉLLAR

"El gobierno está haciendo que los demócratas se vean débiles", dijo el representante demócrata por Texas Henry Cuéllar en una entrevista con The Associated Press. "He escuchado, de demócratas y republicanos en mi área: ´¿qué demonios pasa con este gobierno?´"

El distrito de Cuéllar abarca desde el sur de San Antonio hasta la frontera con México, y el año pasado él ganó la reelección por el margen más estrecho de su carrera de casi dos décadas. Aunque dice que no le preocupa su propia contienda de reelección, añadió: "Me preocupan mis colegas".

Los primeros meses de Biden en la presidencia han registrado números récord de migrantes que tratan de cruzar la frontera. La CBP registró más de 180.000 encuentros en la frontera con México en mayo, el mayor total desde marzo de 2020. Esos números fueron impulsados por una restricción temporal al asilo motivada por la pandemia, lo que alentó repetidos intentos de cruces porque ser capturado no tenía consecuencias legales.

Los republicanos han aprovechado esas cifras para acusar a Biden y Harris de ser débiles en la seguridad fronteriza, un mensaje que el partido usó con éxito en la campaña de 2020.

Funcionarios del gobierno, incluida Harris, han tratado de combatir esa percepción. Harris envió reiteradamente a los migrantes el mensaje de "no vengan" durante una visita reciente a Guatemala.

Sin embargo, esos comentarios fueron criticados por algunos progresistas, especialmente la representante demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio Cortez, que calificó el mensaje de "decepcionante".

Fue un incidente que puso de relieve la difícil situación política en la que se encuentra Harris, lidiando con un problema inextricable que ha atormentado a gobiernos previos y que ha sido usado por ambos partidos para ejercer presión y fomentar la participación ciudadana durante las campañas. Si Biden opta por no buscar la reelección, Harris sería la principal candidata para reemplazarlo, y el asunto de la inmigración pudiera volverse una oportunidad para que ella muestre sus logros, o, por el contrario, convertirse en un lastre.

DEMANDA TRUMP DEBERIA IR A LA FRONTERA REAL

Trump dijo el viernes en una entrevista con el medio conservador Newsmax que "debería ir a la parte real de la frontera, no una parte de la frontera que es pocas veces infringida".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki dijo que Harris seleccionó El Paso porque fue ahí que Trump anunció algunas de sus controvertidas políticas inmigratorias que Biden intentaba revertir.

"Es una oportunidad para suscitar algo de contraste con lo que intentamos lograr", comentó.

No obstante, el presidente de un importante grupo latino de derechos civiles expresó preocupación de que la visita de Harris fuera "tardía e insuficiente".

"Casi parece que están siendo forzados a hacerlo por las comunidades locales, así como por los ataques de los republicanos desde la derecha", dijo Domingo Garcia, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Sin embargo, dijo que aun así le alegra que la vicepresidenta haga la visita. Expresó optimismo de que el viaje pueda ayudar al gobierno de Biden a corregir el curso sobre el asunto de la inmigración y mostrar un contraste con la posición dura del gobierno de Trump.

"Ellos tienen que asumirlo y deben resolverlo, porque necesita una solución bipartidista", afirmó.

La vicepresidenta Kamala Harris sostiene una mesa redonda con defensores de ONG religiosas (organizaciones no gubernamentales) y proveedores de refugios y servicios legales.

Harris recorre el Centro de Procesamiento de Aduanas con el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, la representante Verónica Escobar, demócrata por Texas y el senador Dick, de izquierda a derecha Durbin, D-Ill.

La vicepresidenta habla con Gloria Chávez, agente jefe de patrulla del sector de El Paso, mientras recorre el Centro de Procesamiento.