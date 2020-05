Presume AMLO recuperación en las finanzas nacionales

A pesar de la crisis económica mundial el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que hay recuperación en las finanzas nacionales y como ejemplo –dijo- la recaudación fiscal no se ha caído porque las grandes empresas comienzan a pagar sus deudas a Hacienda.

"Es público que Walmart pagó ya 8 mil 079 millones de pesos y ayer (viernes) FEMSA dio a conocer que reconocía una deuda con Hacienda de 8 mil 790n millones de pesos, también ya IBM de México se puso al corriente con 669 millones de pesos, todo eso nos está apoyando" dijo el Mandatario. Por medio de un video –que grabó desde su finca de Palenque, Chiapas- el titular del ejecutivo destacó y agradeció a la actitud de los directivos y dueños de esas corporaciones por aceptar la convocatoria de que todos actuemos de conformidad con la ley.

"Que se haga valer el Estado de Derecho, que si la gente humilde o un campesino paga impuestos como el IVA, y si esto mismo hacen un obrero, un profesional, un comerciante porque no las grandes corporaciones, es un comportamiento ejemplar, están demostrando que tienen dimensión social". El presidente de México aseguró que "hay buenas noticias a pesar de los pesares" y a pesar de que se cayó la economía mundial por la pandemia del coronavirus y por "nivel de la fragilidad" del modelo neoliberal que nos afecta a nosotros, no nos agarró mal parados. "No nos tumbó del todo, y ahí vamos poco a poco recuperándonos". El presidente López Obrador destacó la recuperación del peso frente al dólar y que el precio de barril de petróleo, que llegó a costar menos cero dólares, ahora casi llega a los 30 dólares por barril.