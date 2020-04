Presume AMLO 'poco' avance en reducción de delitos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que, aunque poco, han disminuido los delitos en el País.



"Aunque poco, no como quisiéramos, hemos avanzado en la disminución de la incidencia delictiva", aseveró en su informe trimestral en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que los homicidios bajaron 0.3 por ciento entre enero y marzo de este año, en comparación con el mismo periodo de 2019.

Indicó que los secuestros se redujeron 25.8 por ciento en el mismo periodo; los robos de vehículo 11.1 por ciento; y el robo en general, es decir, en todas sus modalidades, 6.6 por ciento.

"Recuerdo que la estrategia para garantizar la paz se sustenta en atender las causas que originan la violencia, es decir, que no haya pobreza, que no haya desintegración familiar, que no haya pérdida de valores culturales, morales, espirituales", expresó.

"Se sustenta también esta estrategia en no permitir la corrupción y la impunidad, en el trabajo perseverante y en el profesionalismo de la Armada, el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana".

El Presidente además aseveró que se ha erradicado la tortura y que se sigue apoyando a las víctimas de la violencia.

"El Estado mexicano no está asociado a la delincuencia y ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos", subrayó.