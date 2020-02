Presume a su esposo

Después de que Nicki Minaj se casó con su amigo de la infancia Kenneth Petty, a finales de octubre pasado, la rapera ya no es la misma.

Física y mentalmente está feliz, y no se diga en el terreno sexual.

La cantante confesó que está tratando de alejarse de un estilo de vida tan público y considera que se siente bien.

"Este ha sido uno de mis años favoritos hasta ahora, me di cuenta de que desbloqueé la cerradura", afirmó en una entrevista a Queen Radio.

SE SINCERA

"Me di cuenta de que el éxito comienza dentro de ti. El éxito no comienza con el éxito, lo que significa que no tengo que ser la rapera número uno. Tengo que saber que puedo ser la rapera número uno", dijo a sus radioescuchas.

Nicki, de 37 años, se sinceró con sus fans y habló sin pelos en la lengua, también se sexo.

Admitió que no hay problemas en casa cuando se trata de su vida sexual con Kenneth.

"Él es naturalmente dominante, simplemente me gusta su estilo".

También se notó que mucho fierro y una buena dieta han empezado a dar resultados.

Se propuso cuidar esas curvas que alborotan a cualquiera y lo está logrando; ya sólo le falta bajar 9 kilos de peso para llegar a su talla ideal, según aseguró a sus fans.

CANALIZA SU VIDA

Parte de este cambio se debe a que ahora, aseguró, ha canalizado todo su poder mental y tiene el control de su vida.

"Por ejemplo, estaba tratando de hacer esta dieta y seguí posponiéndola. No pensé que podría tener la disciplina en lo que comía. Una vez que mi mente se comprometió a ello, mi cuerpo se comprometió a ello. Todavía estoy a 20 libras (9 kilos) de mi peso objetivo", señaló.