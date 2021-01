Prestan los videojuegos en biblioteca de McAllen

McAllen, Tx.

La biblioteca ha puesto en mercha un muevo programa para prestar a mayores de 17 años videojuegos para PS4, PS5, X-Box One, X-Box Series X y Nintendo Switch.

Los nuevos juegos circulantes tienen calificaciones de E – For Everyone y T – For Teens. El requisito es que quienes quieran llevar un videojuego prestado deben residir en la ciudad de McAllen y tener 17 años o más. También deben tener una tarjeta MPL y proporcionar verificación de una dirección actual y firmar un acuerdo.

Pueden mantener los videojuegos, uno a la vez, durante un máximo de siete días.

Kate Horan, directora de la Biblioteca Pública de McAllen, dice que la pandemia ha desafiado la bibliotecaa brindar nuevos servicios en el hogar a los que los usuarios están acostumbrados a acceder en la biblioteca.

La capacidad de tomar prestados juegos ayudará a llenar ese vacío.

Se aplicará un cargo por pérdida de 50 dólares por juego perdido o dañado o un cargo por demora de 1 dólar por día por devoluciones tardías.