Presta voz a la Tierra

Como buena amante de la naturaleza y apasionada siempre por mostrar su amor a la Tierra, para Aislinn Derbez fue un sueño hecho realidad convertirse en la narradora de la nueva producción de Discovery Siete Mundos, Un Planeta.

"Tengo muchísimo amor a este planeta y a todo lo que tiene, entonces siempre estoy tratando de promover eso que a mi me gusta, con lo que yo vibro y me identifico, y de la manera en la que a mí me gusta cuidarlo.

"Poder hacer este programa es como otra rama más de lo mucho que me encanta y me importa, y si la gente puede verlo y se puede inspirar, eso puede ser un respiro en medio de todo este caos.

NARRA EPISODIOS

Creo que va a ser muy lindo", señaló Derbez en entrevista.

La actriz es la encargada de narrar los siete episodios de la serie creada por la Unidad de Historia Natural de BBC Studios, en los que se mostrará la gran biodiversidad que alberga nuestro mundo por sitios como la Antártida, Asia, Australia, Europa, África y Sudamérica.

"Fue una experiencia increíble, lo disfruté muchísimo y no fue difícil. Creo que el reto más grande fue darle este estilo de mucha paz, que se sintiera con esta esencia de mucha calma, pero al mismo tiempo agregarle personalidad y emoción.

"Es un programa realmente hermoso, me clavé mucho en el contenido cuando lo estaba haciendo, al grado de que no quería parar de verlo. Estuvimos 12 horas trabajándolo y lo acabamos en tiempo récord porque estaba muy emocionada y clavada", compartió.

ENTRE FLORES

Fanática desde chica de los programas con temáticas de naturaleza, para la artista de La Casa de las Flores fue muy especial dejar su granito de arena en estos contenidos que muestran la riqueza e importancia de la Tierra, sobre todo ahora que es madre.

"Es un programa que puedes ver con tus hijos sin problema, es para disfrutar con toda tu familia y sobre todo con los niños, para que aprendan de su planeta y vean cosas que nunca han visto antes.

"Como mamá se me hace un gran plan para estos momentos en casa. Creo que toda la gente que lo vea se lo va a devorar y les va a encantar, es muy lindo, su contenido es espectacular y fue un honor para mí poderlo narrarlo", aseguró.

Siete Mundos, Un Planeta estrena este 4 de junio a las 21:00 horas, por Discovery.