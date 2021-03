En 2021, el gasto en pensiones sería de casi 4.9 por ciento del PIB, pero con este ajuste, que arranca con un primer aumento de 15 por ciento en julio, subirá a 5 por ciento, dijo Héctor Villarreal, director del CIEP. "Estaríamos gastando más de 2 billones pesos en 2024, es un mundo de dinero", dimensionó. El CIEP proyecta que para 2024, el gasto escalaría a 6.5 por ciento del PIB. "Hay dos riesgos sistémicos: afecta otras políticas públicas y si no hay ingresos extra nos llevaría a déficits primarios.

Noticia Relacionada Presionará pensión universal al gasto

"La única manera de financiar esto sería con endeudamiento en un sistema que ya está frágil", advirtió. La Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC) calculó que reducir a 65 años la edad para la pensión universal traerá una presión fiscal adicional de 12 por ciento en las finanzas públicas a partir de 2024. Se debe incluir en la reforma fiscal que prepara el Gobierno un análisis completo del costo de este incremento de forma que pueda ser sostenible o si no se sacrificarán recursos de otros programas, expuso Carlos Lozano, presidente de AMAC. COM La población de 65 años y más crece 3.7 por ciento anual y la población en general 1.9 por ciento, con lo que para 2050 los hombres y mujeres de 65 años y más serán 24.3 millones, con base a proyecciones de Conapo.

Tomando en cuenta que las mujeres viven más, el gasto en pensiones del Gobierno será todavía más fuerte, sostuvo Lozano. "No todo el financiamiento de este País puede salir de lo que nos ahorremos de corrupción y no creo que sea suficiente para todos estos programas. "Es un costo que presionará mucho las finanzas públicas y de no tomarse medidas fiscales vamos a estar en problemas de poder cubrir este gasto", advirtió.