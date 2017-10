Presionan por regularización

Cd. Victoria, Tam.

El líder de colonos y exregidor por el Partido del Trabajo (PT), Raúl Yépez López, solicitó al Gobierno del Estado que se retome la mesa de trabajo interinstitucional para dar celeridad al proceso de regularización de la colonia Ampliación Esfuerzo Popular y así poder introducir los servicios básicos para el beneficio de sus habitantes.

“El Itavu quedó en que se iba a juntar en Gobierno del Estado con una persona de Corett y del Municipio para hacer una mesa de trabajo para poder ponernos de acuerdo con la autoridad estatal, y eso es precisamente lo que queremos”, mencionó que hace tres meses había sido acordado esto y que desde entonces no han habido avances.

La colonia ampliación Esfuerzo Popular es un predio de 14 hectáreas ubicado al sur de la ciudad, formaba parte del ejido Loma Alta y se encuentra ubicado junto a la colonia Esfuerzo Popular, cuenta con 456 lotes y actualmente es habitada por más de 250 familias, “estamos dentro de un plano de urbanización, ya no estamos en la periferia sino que estamos dentro de la ciudad, y es la causa por la que pedimos la regularización”.

Yépez López destacó que dicho asentamiento humano tiene 35 años esperando su regularización, recordó que como regidor en el Cabildo 2011-2013 inició algunos trámites para esto, no obstante algunos quedaron pendientes por resolver, “por eso queremos que se le dé continuidad para que se le dé celeridad a esto”.

Finalmente agregó que “no tenemos los servicios básicos, no tenemos agua y no tenemos luz, no tenemos drenaje y lo que buscaríamos es eso, la entrada de los servicios pero mientras no tengamos un proceso de regularización seguiremos estancados en eso”, reiteró.