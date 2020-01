Presionan los padres de niños con cáncer

Los padres que protestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para exigir el abastecimiento de medicinas para sus hijos con cáncer intentaron ingresar a las pistas de aterrizaje.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó en un comunicado que a las 17:55 horas los manifestantes iniciaron la caminata hacia la puerta tres del aeropuerto e ingresaron al deambulario, donde se tornaron agresivos.

De acuerdo con la SSC, los padres intentaban llegar a las pistas de aterrizaje pero se les negó el acceso por su propia seguridad.

Ante ello los manifestantes se comportaron aún más agresivos, lo que desató algunos empujones y agresiones físicas en contra de los uniformados, afirmó la dependencia capitalina.

Los manifestantes tenían como objetivo ingresar a la zona de filtros; sin embargo, el acceso a ese lugar está prohibido al ser una zona federal.

Para esta acción, la SSC desplegó, desde las 12:30 horas, a 20 policías para que resguardaran las inmediaciones del AICM.

LAMENTAN AGRESIÓN

Este miércoles por la tarde padres de niños con cáncer intentaron entrar a las pistas de aterrizaje en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero personal de seguridad lo impidió a empujones.

"No es posible que nos traten como criminales, no somos enemigos de nadie, solo exigimos que nuestros hijos tengan acceso a sus medicamentos", señaló a El Universal Israel Rivas padre de Dana, una niña con dicha enfermedad.

El padre de Dana, quien recibe atención en el Hospital Infantil de México Federico Gómez comentó que al no tener respuesta de las autoridades de Salud ni del presidente Andrés Manuel López Obrador decidieron tomarse de la mano e ingresar a las pistas de aterrizaje, pero fueron recibidos a empujones y golpes.

"No es posible que nos agredan así, hay niños que nos acompañan y mujeres, a todos nos empujaron por igual, hubo golpes, pero no nos iremos hasta tener respuesta".

Los padres de familia denuncian la falta del fármaco vincristina, argumentan que aunque el Hospital les informó que hoy llegó el medicamento esto no es suficiente puesto que se reporta desabasto en otros estados del país.

"Nosotros no marchamos ni bloqueamos solo por nosotros, por nuestros hijos, sino que exigimos al presidente que se comprometa por escrito a que no habrá desabasto de medicamentos en toda la República".

SE UNE LEBARÓN

Adrián LeBarón confía en que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere hacer las cosas bien, pero necesita ayuda, por ello, al unirse a papás de niños con cáncer en una caminata para exigir medicamentos, el activista llamó a la industria farmacéutica y al gobierno a solucionar y no ser insensibles ante el dolor.

"Claro que el presidente encontró un país muy mal, yo creo que quiere hacer las cosas bien, pero no puede solo, hay que ayudar, en este caso, de los pequeñitos con cáncer creo que no se busca responsables, sino soluciones, no podemos ser ajenos al dolor, si la industria tiene medicamentos, que los suelten, que los den a los hospitales", dijo frente al Hospital Infantil Federico Gómez, de donde partió la caminata.

Omar Hernández, padre de un paciente de este Hospital, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que los reciba y les garantice los medicamentos para sus hijos, advierte que si no tienen respuesta, tomarán edificios de distintas secretarías federales, iniciando con la de Salud.

"Ya estamos hartos, siempre es lo mismo, si no es un medicamento es otro y así, el problema se agrava y los niños no pueden esperar. Pedimos al presidente que nos resuelva, ya fuimos al senado, a la Secretaría de Salud, nadie nos da solución y estamos cansados", comentó.

Los padres de familia se dirigen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para protestar por la falta de medicamentos y el sobre costo que se registra en algunas farmacias de la capital del país.