Presionan Comapas a CFE: bajar tarifas. Destinan a recibos 30% de ingresos

El Mañana / Staff.- A través de una petición dirigida a la Secretaría de Energía a nivel federal, se buscará disminuir los costos en las tarifas dede las Comisiones Municipales de Agua Potable del estado, luego de que se detectó que más del 30% de sus ingresos se destinan al pago de recibos por consumo.

Luis Javier Pinto Covarrubias, Director de la Comisión Estatal del Agua, indicó que la finalidad es evitar una crisis económica y de funcionamiento de los organismos en la entidad.

"Son muy altos los recibos que pagan a la CFE, cantidades millonarias, incluso hay algunas sedes como en Reynosa donde se han amparado porque rebasan por mucho su presupuesto, estos casos evidencian lo costoso que es operar maquinarias para el agua, nosotros les apoyamos dando seguimiento", manifestó el funcionario.

Con base a sus análisis, el error en los cobros, se deriva al considerar a los organismos como empresas productivas, pese a que en otras declaraciones y pagos se les coloca en la categoría de servicios.

La medida se tomó con el respaldo de la Comisión Nacional de Agua y va dirigida también a la Comisión Reguladora de Energía.

Pinto Covarrubias advirtió que de no obtener una respuesta favorable en este primer semestre, se enviará la petición, con pruebas de afectaciones, directamente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

-

PARA AHORRAR

Reconoció que las Comapas deben atravesar por un proceso de recortes en diversos rubros, principalmente en el de contrataciones de personal adscrito a las tomas, debido a que exceden lo que marcan los reglamentos.

"El número de empleados por cada mil tomas debe ser no mayor a cuatro, y nos hemos dado cuenta que en la mayoría de los organismos el número asciende a los 6, 7, en ocasiones hasta en 8, por eso también hacemos un llamado para que no malgasten el recurso, que no se contrate personal sin ser necesario", alertó el funcionario.

Otra medida que apoyaría a las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado a disminuir gastos sería la utilización de energías renovables, tales como paneles solares, herramientas eólicas, hidroeléctricas, geotérmicas, entre otras.

Por lo que actualmente se buscan proveedores alternativas de esta clase.

"El tipo de energía o de servicio que requerimos no es algo que puede fallar, por que si frenamos la gente se queda sin agua, por eso no es una decisión fácil, hay que asegurarnos que si cambiamos de proveedor tendremos garantías, ahorro y mejores niveles de productividad", puntualizó.