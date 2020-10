Presionan a migrantes para que regresen a sus países

Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), están presionando a la comunidad de las diferentes nacionalidades que viven en el Campamento del Migrante para que se regresen a sus países, suspendiéndoles los servicios básicos como lo son los sanitarios, abasto de agua y energía.

Los migrantes aseguraron que ya tienen un par de semanas en que no tienen sanitarios, ya que estos no han sido aseados por parte de la empresa que ofrece el servicio, ya que no se les ha hecho el pago para ello, además tampoco se están prendiendo los generadores de luz en horas de la noche.

Denunciaron que incluso ya las autoridades del INM dieron a conocer que pronto van a estar cortando la luz de donde suelen conectarse para cargar sus celulares, esto como una medida de presión para que vayan desalojando el campamento.

1/ 5

2/ 5

3/ 5

4/ 5

5/ 5