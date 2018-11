Presionan a AMLO por aeropuerto

Ciudad de México

"¡Son traidores a la patria! ¡70 a 30 les ganamos! ¡Hagan su consulta ustedes, a ver qué tal les va!", reclama un hombre sobre la avenida Juárez al paso del contingente que exige al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, continúe la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco.

Esa es una escena de la polarización de la sociedad a 15 días de que López Obrador informó que cancelaría la construcción de la terminal aérea, proyecto transexenal de Enrique Peña Nieto.

Vestidos de negro, "porque la democracia está de luto", la denominada "Marcha Fifí", no sólo defendió a Texcoco sino que lanzó consignas contra el futuro Presidente: "¡Es un error estar con Obrador!" arengaban al unísono.

Sin ánimos de estigmatizar o hacer una diferencia de clases sociales, en la manifestación de este domingo dominaron las finas prendas, ropa y calzado de marca, lentes Gucci y Prada. Algunos caminaron con café de Starbucks en mano, y hubo hasta quien desde su smartphone buscó en la aplicación Waze qué calles tomar para llegar al Zócalo.

"¡No somos 'fifí'!, ¡no somos 'chairos'!, ¡todos somos mexicanos!", coreaba un grupo de jóvenes quienes brincaban, bailaban y aplaudían en su ingreso al "marchódromo" de Reforma, en la ruta preferida por grupos sociales, maestros, partidos políticos u organizaciones.

Jorge Barajas, un empresario que por primera vez participó en una marcha, gritaba: "Venimos a decir no a las consultas ilegales que no representan a México, cuyos resultados son malos para las inversiones, porque si un día se dice una cosa, y se dirige a un país como si fuera sin piloto, los empresarios no entienden, perdemos oportunidades".