Presiona salud: necesario un refuerzo para docentes

La secretaria de salud estatal también se encuentra a la espera de que autoridades federales autoricen un refuerzo a la vacuna Cansino contra el Covid-19, que en Reynosa recibieron más de 7 mil docentes y que de acuerdo a la compañía fabricante, debería haberse aplicado en octubre.

Gloria Molina Gamboa, titular de la dependencia, explicó al respecto. "Nosotros no sabemos nada acerca de un refuerzo o de nueva vacuna para los maestros, esto es algo federal y mientras las autoridades no acepten que ellos necesitan otra dosis, no podremos avanzar".