Presiona Ómicron a personal agotado

"Es una enorme cantidad de tiempo; entonces, aunque haya oscilaciones, de todos maneras el desgaste se va acumulando. "La consecuencia de esto no es sólo para el personal de salud, es también para los pacientes. "Está perfectamente demostrado que el número de errores que se comete en la atención en los pacientes aumenta de manera proporcional al cansancio del personal que da la atención", alertó el ex presidente del Consejo de Salubridad General. Las consultas por Covid en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) pasaron de un promedio de 20 personas a 60 en la última semana.

"Estamos empezando en enero (con la nueva ola), todavía falta todo enero, ojalá que esto quiebre a principios de febrero y todavía la caída de febrero; nos faltan dos meses, no estamos a la salida de esto, estamos realmente entrando", alertó el infectólogo Alejandro Macías. La pandemia ha oscilado, pero el personal de salud ha trabajado sin descanso casi dos años, advirtió Enrique Ruelas, director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud.

"De 10 ingresos a urgencias, cuatro son de Covid. "(Antes) se estaban hospitalizando alrededor de dos", dijo un médico de la institución. En el Hospital General Dr. Manuel Gea González ha aumentado la consulta ambulatoria, pero no la hospitalización, indicó Jordana Lemus, jefa de Terapia Intensiva del Área Covid. Los contagios van al alza con un incremento importante en hospitalizaciones, aunque, a diferencia de los periodos críticos, las defunciones no son elevadas.

La Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), de la Secretaría de Salud, reporta 149 de un total de 228 áreas Covid -ya sea de hospitalización general, camas con ventilador o Unidades de Cuidados Intensivos- con ocupación total.

La mayoría en la Ciudad de México y Edomex, pero también en Chihuahua, Jalisco, Sonora, Aguascalientes, Durango y Nuevo León. Además, personal de contingencia, por el contrato que firmaron, no ha tenido vacaciones. Tal es el caso de enfermeros y enfermeras que fueron contratados en el INER para la atención de la contingencia sanitaria, a quienes, a dos años de pandemia, el cansancio físico ya está repercutiendo en el ámbito psicológico y emocional. Y padecen para tramitar incapacidades El personal de Salud en la Ciudad de México enfrenta dificultades para tramitar incapacidades laborales.

"Nos hacen ir al ISSSTE para que demostremos con prueba si hay o no enfermedad, aunque tengamos síntomas, todavía nos dicen que a lo mejor es gripe y, como no hay pruebas, es muy difícil que nos den los permisos", contó una doctora de la Secretaría de Salud local. Ella tuvo que formarse desde las 5:00 horas durante dos días en la Alcaldía Venustiano Carranza para alcanzar un reactivo y demostrar que fue contagiada. Con ello, obtuvo una incapacidad de cinco días. Personal del ISSSTE explicó que les han negado las pruebas, porque no tienen síntomas, a pesar de que estuvieron en contacto con personas que dieron positivo.