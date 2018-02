Presión escolar contra las armas

Washington, D.C.

Un nutrido grupo de estudiantes simuló ayer su propio deceso frente a la Casa Blanca para exigir al presidente Donald Trump mayor control en la compra de armas de fuego, luego de la masacre en una escuela de Florida.

Con pancartas con la leyenda “Protege a los Niños, no a las armas”, los jóvenes llamaron la atención del país por lo que consideran la inacción de la Casa Blanca y del Congreso para regular la proliferación de armas en el país.

“Estamos haciendo una expresión sobre las atrocidades que han sido cometidas debido a la falta de control de armas y enviar un fuerte mensaje a nuestro gobierno de que debemos tomar acción ahora”, señaló el grupo.

Los jóvenes, miembros del grupo Teens por Gun Reform (Adolescentes por la Reforma de las Armas), leyeron en voz alta los nombres de los 17 estudiantes asesinados en la escuela preparatoria Marjorie Stoneman Douglas por el autor de la masacre, Nikolas Cruz.

“El miedo no tiene lugar en las escuelas”, se leía en una de las pancartas. “Hay sangre en sus manos”, rezaba otra.

El fin de semana un grupo de estudiantes sobrevivientes del ataque anunciaron planes para realizar una movilización nacional y una marcha en Washington para exigir a la Casa Blanca y al Congreso acción sobre el control de armas.

PREPARAN MARCHA

Mientras la Casa Blanca pretende culpar al FBI y la clase política de Washington insiste en que el tema a discutir es la salud mental, los alumnos de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas han tomado la iniciativa para reclamar un mayor control de armas en Estados Unidos.

Estudiantes de la escuela que el miércoles fue escenario de la matanza que perpetró el joven Nikolas Cruz y que cobró la vida de 14 alumnos y tres maestros, anunciaron ayer una marcha nacional y una concentración en Washington D.C.,el próximo 24 de marzo para exigir un cambio en el tema de las armas.

La iniciativa fue dada a conocer por cinco jóvenes que ofrecieron ayer entrevistas a las cadenas NBC News y CNN. La marcha también se difundió en internet a través del movimiento NeverAgain (Nunca más).

“Ahora es el momento de ponerse del lado correcto en esto, porque no es algo que vamos a barrer debajo de la alfombra”, dijo Emma González al programa de NBC News Meet the Press, en palabras que dirigió al presidente de EU, Donald Trump; al gobernador de Florida, Rick Scott, y al senador por Florida, Marco Rubio.

González, estudiante de último año, se ha convertido en una de las voces más fuertes. El sábado ofreció un emotivo discurso en Fort Lauderdale en el que dijo: “Si todo lo que nuestro gobierno y presidente pueden hacer es enviar ‘pensamientos y oraciones’, entonces es hora de que las víctimas seamos el cambio que necesitamos ser”, y auguró que su generación liderará el cambio que permitirá que la de Marjory Stoneman Douglas sea “la última matanza” en un colegio.

El grupo de estudiantes, compuesto por González, David Hogg, Cameron Kasky, Alex Wind y Jaclyn Corin, anunció que en el transcurso de la próxima semana marcharán a la capital de Florida, Tallahassee, para ejercer presión hacia una regulación más estricta en torno al acceso a las armas.

David Hogg, de 17 años, aprovechó la entrevista para criticar los mensajes que el presidente Trump publicó en su cuenta de Twitter el sábado, en los que afirmó que los demócratas no quisieron aprobar una legislación para aumentar el control de armas durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017).

“Tú eres el presidente. Se supone que debes unir a esta nación, no dividirnos”, manifestó Hogg, quien reconoció que no se sentirá seguro de volver a su escuela hasta que el Congreso no saque adelante una norma que establezca un mayor control de armas.

“Cómo te atreves. Los niños se están muriendo y su sangre está en tus manos por eso. Por favor, hay que tomar acción”, añadió el estudiante, quien junto a los otros cuatro jóvenes se han vuelto la cara visible de un movimiento juvenil que reclama un nuevo marco para el acceso a las armas.

El liderazgo de los jóvenes no se limita sólo a Florida. En Connecticut, Lane Murdock, de 15 años, alumna de la secundaria Ridgefield, ha iniciado un movimiento para no asistir a clases el 20 de abril, día en que se cumplen 19 años del tiroteo en Columbine, Colorado.

“Sentí que era nuestro momento de tomar una posición, porque (...) somos los que estamos en estas escuelas, somos los que tenemos a los tiradores entrando a nuestras aulas y espacios”, dijo Murdock, quien vive a 32 kilómetros de la escuela primaria Sandy Hook, donde 20 niños y seis adultos murieron en otro tiroteo hace cinco años. Hasta ahora, su iniciativa ha juntado más de 36 mil firmas.

En tanto, funcionarios escolares en Florida indicaron que aún no hay fecha para que se reanuden las clases en la escuela que fue escenario del ataque.

Apoyaría Trump la revisión de antecedentes para comprar

>Desde los confines de su club de golf, el presidente Donald Trump expresó ayer su respaldo a fortalecer de manera limitada las revisiones de antecedentes federales para la compra de armas de fuego, luego de varios días en los que se ha mantenido prácticamente en silencio sobre las víctimas del ataque en una escuela de Florida y sobre el creciente debate acerca del control de armas de fuego.

>Un lado del debate quedó representado a las afueras de la Casa Blanca, en donde decenas de adolescentes se tendieron sobre el pavimento para simbolizar a los muertos y exhortar controles de armas más estrictos. La protesta precede a una marcha en Washington organizada para el próximo mes por los sobrevivientes del ataque en la escuela secundaria de Parkland, Florida, y los simpatizantes de su causa.

>En su propiedad de Florida, ubicada a tan solo 64 kilómetros (40 millas) de la comunidad que quedó devastada la semana pasada por el ataque en el que murieron 17 personas, Trump dio su visto bueno a la implementación de medidas específicas, y la Casa Blanca dijo que el mandatario habló el viernes con el senador republicano John Cornyn, de Texas, sobre una medida bipartidista para fortalecer la bases de datos del FBI de personas que tienen prohibido comprar armas de fuego.