Presidente del Perú renuncia tras crisis política

En un mensaje a la nación, el Mandatario negó cualquier acto de corrupción y acusó una maniobra de la Oposición para forzarlo a renunciar.

"Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado pienso que lo mejor para el Pais es que yo renuncie a la Presidencia de la República porque no quiero ser un escollo para que nuestro País encuentre la senda de la unidad y la armonía que tanto necesita y que a mí me negaron", señaló el Mandatario.



"No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos".



Mañana está prevista la reunión del Congreso donde se espera que la renuncia del Mandatario sea aceptada, aunque es posible que se acelere su reunión para hoy.



Kuczynski enfrentaba un nuevo proceso de destitución este jueves, acusado de que una firma a la que pertenecía haber recibido pagos de la constructora brasileña Odebrecht, mientras él se desempeñaba como Ministro de Economía.



Ante ello, un legislador de Fuerza Popular, el mayor partido opositor peruano liderado por Keiko Fujimori, presentó el miércoles cuatro videos donde se observa un presunto intento de compra de votos por parte de sectores ligados al oficialismo a cambio de no apoyar un pedido de destitución del Mandatario.



En uno de los videos se observa al legislador Kenji Fujimori junto a congresistas de su facción -que apoyan a Kuczynski- hablando con el legislador denunciante Moisés Mamani.



"A los que han votado a favor de la vacancia les han cerrado las puertas", dice Kenji a Mamani en referencia al fallido intento de destitución presidencial de diciembre.



En las imágenes se observa que al legislador denunciante le ofrecen obras públicas en la región a la que representa a cambio de su voto.



El Mandatario, un ex banquero de Wall Street de 79 años que asumió al poder en julio del 2016, iba a ser anfitrión de la Cumbre de líderes de América en Lima el 13 y 14 de abril, durante la cual tenía planeado reunirse con el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. El Presidente dijo que estaba garantizada una transición ordenada.