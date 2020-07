Presidente del fútbol boliviano muere de COVID-19

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, falleció el domingo del nuevo coronavirus tras luchar más de dos semanas contra la enfermedad. Tenía 58 años.

"Con un inmenso penar la Federación Boliviana de Fútbol lamenta informar el fallecimiento de César Salinas... Su aporte en vida a la institución y al fútbol boliviano será recordado", señaló la entidad en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El fallecimiento fue por complicaciones del nuevo coronavirus, dijo un funcionario de la federación a The Associated Press. El funcionario pidió no ser identificado debido a que no estaba autorizado a referirse al tema públicamente.

Salinas fue internado el 8 de julio en una clínica privada de La Paz, donde se confirmó que había contraído el virus. Su esposa Inés Quispe, presidenta del club The Strongest, también padece la enfermedad.

El dirigente había recibido una dosis de plasma hiperinmune donada por Carlos Lampe, el arquero de la selección nacional. Pero el estado de salud de Salinas se complicó y tuvo que ser intubado.

Tras presidir a The Strongest desde el 2014, Salinas asumió el mando del fútbol boliviano en abril de 2018 y su actual mandato debía finalizar en 2022.

Salinas rompió una serie de interinatos en la presidencia de la federación desde la salida de Carlos Chávez en 2015. Chávez, quien murió en 2018, fue uno de los varios dirigentes sudamericanos implicados en la trama de corrupción de la FIFA.

"Ha fallecido César Salinas, amigo compadre, hincha y expresidente del Club The Strongest. Mi familia lamenta profundamente su partida, expresamos nuestro pesar a Inés y su familia. Buen viaje hermano querido", escribió en su cuenta de Twitter el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.

La presidenta interina Jeanine Áñez también dio a conocer sus condolencias "a los familiares y amigos de César Salinas... Tienen todo mi apoyo en estos duros momentos".

"Mis oraciones están con ustedes", agregó.

Tambien el expresidente boliviano Carlos Mesa lamentó el fallecimiento de Salinas en la misma red social.

"Mis condolencias a la familia y a la hinchada de The Strongest por la muerte de César Salinas... Que descanse en Paz", tuiteó.

También en Twitter, el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez manifestó sentir "profundo dolor" por el deceso de Salinas.

"César fue un hombre comprometido con el deporte y nos deja un legado de dedicación y empeño para el desarrollo del fútbol boliviano y sudamericano", escribió Domínguez.

Clubes de la liga boliviana se sumaron a las condolencias. The Strongest, Oriente Petrolero, Guabirá, Wilstermann, Nacional Potosí y otros lo hicieron mediante las redes sociales.

"Con el profundo pesar, el Club Bolívar lamenta el sensible fallecimiento de don César Salinas", mencionó la página oficial del equipo capitalino.

Bolivia pasa por un repunte de contagios con 2,036 casos confirmados en un solo día, llegando a un acumulado de 58.138 y 2.106 decesos.