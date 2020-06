Presidente de SCJN acusa crimen de Estado en asesinato de juez

El presidente de la Suprema Corte de Justicia calificó hoy de "crimen de Estado" el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ruiz, ejecutado ayer con su esposa en Colima.

"Que no haya duda que este es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado", dijo el Ministro Arturo Zaldívar.

Ejecutan a un juez federal en Colima El Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, anunció el doble crimen mientras el Pleno de la Suprema Corte de Justicia realizaba su sesión ordinaria

"Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna otra distracción, y estaremos muy atentos a cómo se vienen desenvolviendo estas investigaciones".

Lo anterior, durante una videoconferencia con integrantes de la Barra Mexicana de Abogados, planeada con anterioridad al crimen de ayer, para conversar sobre la forma en que el Poder Judicial ha enfrentado la pandemia de COVID-19.

Zaldívar rechazó que existieran amenazas previas contra el juez y confirmó que Villegas renunció en 2109 a la escolta permanente que tienen asignada la gran mayoría de los jueces y magistrados federales que atienden casos penales.

De hecho, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) le pidió reconsiderar el retiro de la escolta, pero el juez, quien llevó procesos penales en Jalisco antes de su traslado a Colima, ratificó que no la necesitaba.