Preservan las áreas verdes del municipio

La preservación de las áreas verdes municipales y reforestación de las mismas, son de vital importancia para dar una mejor calidad a los habitantes de cabecera municipal, por lo que cuadrillas de Desarrollo Rural, Parques y Jardines con apoyo de Servicios Primarios, mantienen esmerada atención en ellas.

Plantado de miles de árboles, labores de jardinería y riego de los espacios verdes, son tareas constantes que se realizan todos los días hábiles, para mantener instalaciones dignas de los ríobravenses, en cumplimiento de las instrucciones que desde el inicio de la administración giró el alcalde Carlos Ulivarri López.

Personal de las cuadrillas municipales, aprovechan la cuarentena para reforestar a cabalidad todos los espacios de recreo familiar y de ejercitación, para una vez que finalice la emergencia sanitaria, niños, jóvenes, amas de casa y deportistas, puedan disfrutar nuevamente de estas instalaciones que pertenecen a todos los ríobravenses.

Estas acciones no se han interrumpido, no obstante la contingencia por pandemia de Covid-19, pues árboles, arbustos, jardineras y pastos, ameritan atención puntal, para no sucumbir ante el cálido verano.

Regado de árboles y áreas verdes permite mantener los espacios de recreo.