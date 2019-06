Preserva entorno; evita ir a la cárcel. Previenen daños en habitats naturales

Muchos compradores siguen buscando especies nacionales no obstante que su sola posesión es ilegal, por lo que el exhorto es no comprar animal alguno sin documento de legal procedencia . Jesús Elías Ibarra Rodríguez, ecologista y veterinario

Río Bravo, Tam.- Ante el grave daño que se dado en los hábitats naturales de México en donde las especies endémicas contribuyen a regular el ecosistema y sostenerlo, ecologistas llaman a apoyar desde la trinchera ciudadana, el no tráfico de especies endémicas.

Aves, reptiles, algunos mamíferos o anfibios son los más vulnerables en este comercio ilegal, que además de poner en peligro a las especies vulnerables, representa un ilícito federal que pude llevar a la cárcel a los vendedores o compradores.

Jesús Elías Ibarra Rodríguez, ecologista y veterinario, hizo un llamado a los amantes de los animales y a colegas, a sumarse a esta cruzada por especies mexicanas, sobre todo aves como cenzontles, loros, cardenales mexicanos y otras aves silvestres o endémicas.

Ibarra Rodríguez rememoró que además de vulnerar la subsistencia de estas especies, es un delito federal, por lo que la Semarnat revisa aleatoriamente puntos establecidos de venta de mascotas, para verificar que no se oferten este tipo de animales.

No obstante, muchos compradores siguen buscando especies nacionales no obstante que su sola posesión es ilegal, por lo que el ecologista exhorta a no comprar animal alguno sin documento de legal procedencia, ya sean ves, mamíferos, reptiles y anfibios.