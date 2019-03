Presente en Festiba 2019

El viernes 01 de marzo, en el Campus Edinburg en UTRGV, en el edificio ELABS 351 y dentro del marco de FESTIBA 2019, se presentó la escritora reynosense Mercedes Varela, quien leyó narrativa y poesía en donde le dio voz al reclamo de las mujeres desaparecidas que piden recuperar su nombre y no seguir enterradas en fosas clandestinas y olvidadas en un expediente arrumbado y empolvado.

LEE NARRATIVA Y POESÍA

El Festival Internacional de libros y arte, FESTIBA, se lleva a cabo todos los años en la Universidad de Texas del Valle del Río Grande, UTRGV, del 25 de febrero al 5 de marzo. En este Festival participa el Programa de español con teatro y lecturas creativas en Español.

En esta ocasión hubo cuatro paneles de escritura creativa y a partir de las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche estuvieron leyendo tanto poesía como narrativa, los escritores invitados, quienes se mostraron muy complacidos ante la asistencia de los alumnos quienes pudieron apreciar su obra dentro de un horario que se acomodó a su disponibilidad, así el salón se vio muy concurrido con un auditorio flotante, pero muy atento a lo que los autores comunicaban.

BIEN AVALADO

El Programa de de Español está conformado por los: Department of Literatures and Cultural Studies, Department of Writing and Language Studies y Recruiment and Events Committee, y fué la doctora Edna Ochoa, la organizadora, quien al finalizar el evento, hizo entrega a cada uno de los participantes un merecido reconocimiento y agradeció a los escritores y poetas del Valle de Texas, Colombia, Uruguay y Reynosa: Raquel López, Nely González, Blanca Reyes, Mónica Ramírez, Jesús Pérez, Fernando Salinas, Elías David, Erika Garza, Jorge Saénz, Dolores Mendiola, Ramiro Rea, Juan Antonio González, Gloria Rodríguez, Edna Ochoa, Roberto de la Torre, Verónica Gaitán, Abel Badillo, Stella Cruz, Gabriel González Núñez y Mercedes Varela.

Agradece

La escritora Varela se sintió muy honrada con la invitación a tan importante festival en el cual otros años ya ha participado y comentó que esta lista para el FESTIBA 2020, agradeciendo la invitación y aplaudiendo la intervención de sus demás compañeros escritores, todos de primer nivel literario.





DE REYNOSA. Mercedes Varela