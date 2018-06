Presente algodón 35% de desarrollo en bellota

Río Bravo, Tam.- Cultivos de algodón en toda la región, presentan en promedio un desarrollo del 35 por ciento, a momento que otros como el maíz y sorgo, ya se encuentran en sus etapas finales de cosecha. Fue el gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), Juan Manuel Salinas, quien dio a conocer este desarrollo del algodón, en donde a nivel regional, se sembraron alrededor de 11 mil hectáreas de sorgo. Por otro lado, no obstante que el cultivo de esta fiebre es muy redituables, productores de la región han manifestado que no hay un éxodo hacia el algodón, pues de llenarse las parcelas con el cultivos, no existen en la región, las suficientes despepitadoras que procesen la fibra, separándola de la semilla y la basura.