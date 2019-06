Presentarán dictamen de cuentas públicas

En este caso coincide con que termine o no una legislatura, pero no está sujeto al término de la legislatura, son los términos que la propia ley nos está marcando . Jorge Espino Ascanio, Auditor Superior del Estado

Cd. Victoria, Tam.- LaSuperior del Estado presentará este sábado un dictamen de cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2018 a pesar de contar también con rezagos del 2016 y 2017, sin embargo, el órgano auditor cuenta con otras dos oportunidades el 30 de octubre y el 20 de febrero del próximo año para presentar un informe general.

"En la ley anterior nosotros teníamos que entregar todas las cuentas públicas a más tardar el 30 de noviembre y hacíamos nuestro informe general, pero a partir del 2017 con la nueva Ley de Fiscalización tenemos tres tiempos", reveló el auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, "uno de ellos se vence el 29 de junio, tenemos máximo para entregar un primer paquete de cuentas públicas, no nos dice cuántas si es una, dos o tres".

Serán alrededor de diez cuentas públicas del Gobierno del Estado, Municipios, y órganos públicos descentralizados las que serán presentadas al Congreso local, "en este caso coincide con que termine o no una legislatura, pero no está sujeto al término de la legislatura, son los términos que la propia ley nos está marcando"; cabe mencionar que el domingo 30 de junio finaliza el último período ordinario de sesiones del Congreso de Tamaulipas por lo que probable en esa misma sesión sean discutidas dichas cuentas.

Además, la ASE trabaja en notificar las cuentas pendientes que tuvieron alguna observación del ejercicio fiscal 2016, Espino Ascanio recordó que de los diez mil millones depesos pendientes por justificar de ese período actualmente se cuenta con entre dos mil 500 y tres mil millones de pesos con observaciones.

"El hecho de que yo señale que tenemos una observación de diez mil millones es una observación que no es dinero desviado, que no es recurso de quebranto, son observaciones que puede haber una obra por cinco millones en un municipio y observo los cinco millones, pero no quiere decir que la obra no esté hecha, la obra está terminada y tiene calidad nada más que se la dieron a quien no estaba en el padrón de contratistas".