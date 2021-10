Presentará PAN en diciembre su plataforma electoral para el 2022-2028

El evento, aclaró el dirigente blanquiazul, no es organizado por Acción Nacional y destacó que este partido aún no cuenta con un candidato oficial a la gubernatura, "no me deslindo porque a final de cuentas va a ir militancia, y la militancia es de Acción Nacional, es un evento hasta donde yo tengo entendido que la sociedad organiza; y a mí no me corresponde ir, yo soy el presidente de todos los panistas, aún no tengo candidato a gobernador y no me puedo prestar a un evento que la sociedad organiza y que no es partidista".