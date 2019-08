Presentará documental en el FICM

Monterrey, N.L.

Ofelia Medina confirmó que llegará a Monterrey para presentar personalmente su documental titulado Se Construyen Sueños, que fue seleccionado por el Festival Internacional de Cine.

El documental realizado en 2017, que marca el debut de la actriz en su faceta de directora, compite en la categoría de cortometrajes nacionales junto a otras 32 producciones.

"Es un documental dedicado a los trabajadores, a las personas que construyen edificios, teatros, y que pocas veces pueden tener acceso a ellos. Es un homenaje musical para ellos", dijo Medina.

DE 30 MINUTOS

Además de la dirección, Medina es guionista, fotógrafa y productora de Se Construyen Sueños, un corto con duración de 30 minutos en el que el oficio del constructor y los sonidos de una orquesta sinfónica se funden en una composición.

El trabajo narra cómo mágicamente del cemento surgen espacios para ir al mundo de la imaginación.

"Fueron dos años de trabajo. Ya verán el resultado", indicó la también heroína de melodramas de los 70 y 80.

A pregunta directa si su visita a la Ciudad está confirmada, aseguró que sí.

Considerada una de las mejores actrices de los 70 y 80, declaró que fue muy grato trabajar tras la cámara como realizadora de su corto basado en hechos reales.

"Todavía no sé si atrás o adelante (de las cámaras) me siento mejor, pero atrás me siento muy bien", afirmó la artista de 69 años.