Presentan presupuesto de Egresos para el 2018

Cd. Victoria, Tam.

Este viernes el presidente Enrique Peña Nieto hizo llegar al Congreso de la Unión el anteproyecto del Paquete Fiscal 2018, el cual persigue un ingreso de 5 billones 236 mil millones de pesos a nivel federal sin el incremento o creación de nuevos impuestos, asimismo, aumentarán las participaciones y aportaciones para estados y municipios lo cual en el caso de Tamaulipas pudiera representar un incremento del 4,85 por ciento.

Esto lo reveló Miguel Ángel González Salum, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, "el paquete económico viene conformado por los criterios generales de política económica, el proyecto de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos".

La propuesta del presidente Peña Nieto de 5,23 MMDP habrá de ser discutida y analizada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República antes de su aprobación, el 31 de octubre para la Ley de Ingresos y el 15 de noviembre para el Presupuesto de Egresos de la Federación, "no hay modificación a los impuestos existentes, no se crean impuestos nuevos, no suben las tasas actuales, se mantiene con ello la certidumbre fiscal a la que se comprometió el Gobierno Federal en el año 2013 cuando se aprobó la Reforma Fiscal".

El paquete fiscal estima cerrar 2017 con una inflación superior al 6 por ciento y de 3,8 por ciento para todo 2018, el precio de petróleo en 46 dólares por barril, una producción de un millón 983 mil barriles diarios y una plataforma de exportación de 888 mil barriles diarios, "también se están proponiendo los criterios generales de política económica, un crecimiento de la economía que va de un 2 a un 3 por ciento, y un precio del dólar de 18.10 pesos por todo el año".

El Gobierno Federal habrá de hacer un recorte a sus gastos operativos en ramos administrativos que habrá de arrojar un ahorro de 28 mil millones de pesos, "destaca el aumento propuesto en aportaciones y participaciones para los estados y municipios, en el caso de Tamaulipas si comparamos el proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 contra el que ahora se propone, con este Presupuesto de Egresos tenemos un crecimiento superior al 4 por ciento en participaciones y aportaciones, teniendo en el proyecto una propuesta de ingresos en el ramo 28 y ramo 33 de cerca de 44 mil 300 millones de pesos".

En total serían arriba de 51 mil 300 millones de pesos concentrando todos los ingresos en participaciones y aportaciones federales, es decir, un crecimiento de 4,85 por ciento comparativamente entre 2017 y 2018, "partimos de una buena base en el presupuesto y también partimos de la premisa de que vamos a buscar mejores recursos para Tamaulipas, el mejor presupuesto para el Estado".