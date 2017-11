Presentan jersey de México para Mundial Rusia 2018

Con la nueva piel de la Selección Mexicana, Oribe Peralta siente que ya es hora de que el Tricolor dé el salto de calidad en la Copa del Mundo.



"Sí me parece por la calidad de técnica y garra que todos tienen y creo que es momento de dar ese salto de calidad, mostrar lo que es México y mantener la mentalidad fuerte para ganarle a quien sea", expresó el "Cepillo".



Peralta fue uno de los siete jugadores en modelar la playera que el Tricolor utilizará en Rusia 2018 y que estrenará este 10 de noviembre contra Bélgica en Bruselas.



El Monumento a la Revolución fue la sede en la que Adidas lanzó la nueva piel del Tri, que apenas hace unos meses jugó en Rusia la Copa Confederaciones y que ahora sueña con el crecimiento de la que ha sido considerada en el medio futbolístico como la mejor generación de la historia.



Pero Oribe no cree que México tenga que limpiar la imagen que dejó en la Confederaciones, con el cuarto lugar. De hecho, consideró que el Tricolor pudo acercarse 3-2 ante Alemania mucho antes de que les clavaran el 4-1 en la Semifinal.



"Nosotros no vamos a limpiar nada, vamos a mostrar nuestra mejor cara y a saber que tenemos calidad suficiente para ganarle a quien sea", mencionó.