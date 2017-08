Presentan a ´VeLA´

Los Ángeles, California

Carlos Vela siempre está en el ojo del huracán por lo que no le afectan las críticas que recibió tras fichar con Los Ángeles Football Club, equipo que lo presentó ayer como su primer futbolista.

Acompañado de directivos y de su nuevo técnico, Bob Bradley; el delantero mexicano aseguró que era una oportunidad única la que le ofrecía este club que competirá en la MLS desde el 2018.

"Porque llegó la oportunidad adecuada, hay trenes en la vida que pasan una vez, creo que es lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro, poder ser el primero y sentirme tan importante en un club", explicó Vela.

"Creo que para empezar, a Carlos Vela se le ha criticado por todo, lo que decida siempre se verá mal, siempre habrá gente que va a opinar, pero siempre he sido claro y nunca me he movido por lo que la gente diga".

El todavía atacante de la Real Sociedad de España consideró que tras su paso por el Viejo Continente, le llegó un nuevo desafío.

Vela también envió un mensaje de apoyo al defensa mexicano Rafael Márquez, quien está acusado por nexos con un grupo de narcotraficantes, revelado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

"Darle todo mi apoyo, estamos con él en las buenas y en las malas y para nosotros siempre será un ídolo y una referencia para el futbol mexicano", agregó.