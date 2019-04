Presentan ´The Mandalorian´, nueva serie de ´Star Wars´

Chicago, E.U.

La fascinación por el caza recompensas Boba Fett en la saga de "Star Wars", se intensificó este fin de semana con la presentación del proyecto para la pantalla chica "The Mandalorian", serie que estará disponible en el sistema de streaming Disney + y que constituye el primer proyecto con actores de esta franquicia espacial iniciada en 1977 por George Lucas.

Aunque "The Mandalorian" sólo podrá ser vista por los suscriptores de Disney + en Estados Unidos y Canadá, cuando éste tenga su apertura en noviembre del 2019, los aficionados a "Star Wars" del mundo, saben que tienen algo por lo cual salivar, sobre todo cuando el creador del proyecto es Jon Favreu, director de "Iron Man" y la nueva adaptación de "El Libro de la Selva".

HISTORIA DE GUERREROS

El título "The Mandalorian" apela a los habitantes del planeta Mandelore, que tienen la tradición de volverse guerreros muy efectivos con una cultura tipo tribal, resistente y afín con la tecnología, sobre todo con las armas. El personaje estelar de la serie es interpretado por Pedro Pascal ("Game of Thrones") y su nombre no se conoce aún, pudiéndolo relacionar en su armadura a iconos ya de de "Star Wars" como Boba Fett, Jango Fett y Sabine Wren. Ella de la serie animada "Rebels".

Nuevos planetas, culturas y naves, se desplegarán en "The Mandalorian", trayendo consigo el lado filoso de la galaxia, donde los personajes no piden disculpas, desconocen muchos la presencia de la Fuerza y hablan más empuñando el blaster y el dedo en el gatillo.