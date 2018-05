Presentan reportaje sobre adopción en México

El reportaje "Crecer en Espera: Adopciones en México", realizado por Horizontal y Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) fue presentado ayer, 25 de mayo. En él se señaló que, entre el año 2012 y mayo de 2017, se registraron 5 mil 342 adopciones.

Las entidades federativas con el mayor número de ellas fueron: Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Coahuila, Sinaloa, Baja California y Chihuahua.

De acuerdo con el texto, se estima que más de 30 mil niños, niñas y adolescentes habitan en centros de asistencia social; de ellos, el 80% está en albergues privados. Asimismo, informan que actualmente hay mil 168 niños y niñas susceptibles de adopción en el país.

Otro de los datos que arrojó el reportaje fue que la institución privada Vida y Familia A. C. es una de las que más adopciones tramitan en el país.

Los expertos

Para el tema de adopciones se requiere de un marco legal único, pues en cada dirección del DIF o cada Procuraduría tiene una manera de implementar su propia ley distinta, señaló Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

En cuanto a una Ley Nacional de Adopción, indicó que espera que se encuentre en las próximas sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión. El secretario hizo alusión a las familias de acogida y dijo que "es una política a la que estamos llegando muy tarde, porque es obligatoria desde el 2014".

También señaló que "cuando el Estado no pone dinero, entonces no se siente con la obligación y la capacidad de regular, de certificar, incluso de intervenir cuando es necesario en las propias organizaciones civiles que tienen bajo custodia de niños y niñas"; sin embargo, añadió que en Baja California surgió una nueva ley que regula a las mismas.

De igual manera, refirió que la cultura social "menosprecia a las personas que no pertenecen a un núcleo familiar", ya que, de manera histórica, ha sido un tema de discriminación y quizá la figura legal que lo institucionalizó en México fue la adopción simple.

"Aquella forma en la que padre y madre podían adoptar a un niño o una niña, pero no se daba ese vínculo con los hermanos, no era familiar de la familia, no tenía derechos de herencia".

El secretario ejecutivo dijo que esta figura, la de la adopción simple, se ha ido eliminando, pero la percepción cultural no. Por ejemplo, señaló que, en las telenovelas, la adopción es un tema donde hay una reiterada promoción de estigmas y prejuicios.

Por otra parte, Regina Tamés de Gire señaló que las mujeres que tienen un embarazo no deseado deben de tener todas las opciones; puede reconciliarse con ese embarazo, que nazca y sea un bebé deseado, dar el bebé en adopción una vez que nazca o interrumpir el embarazo, cada una es válida.

"Muchas mujeres no tienen acceso a anticonceptivos, no tienen educación sexual, se les niega la utilización de los metidos anticonceptivos por parte incluso de su pareja", dijo Tamés.

Al referirse a las adopciones dijo "no tenemos una buena regulación, carecemos de instituciones fuertes, estamos apenas repensando qué es el DIF, que era una institución que está a cargo de la esposa del gobernador aunque le importaba nada la infancia o no tuviera conocimientos", señaló.